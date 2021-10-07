В селе Вакино под Рязанью случился пожар со смертельным исходом

С огнем боролись шестеро пожарных. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Вечером 6 октября в селе Вакино Рыбновского района произошел пожар. Пламя охватило две деревянные хозяйственные постройки, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 20:38. На вызов отправились шесть человек личного состава на двух пожарных автомобилях. В ходе борьбы с огнем они обнаружили труп.

Личность погибшего, как и причины случившегося, пока устанавливаются. Следственные органы проводят проверку.

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