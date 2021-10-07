Рязанец пробил два колеса на дороге до Деулино и показал ее состояние

На дороге к деревне Деулино (Рязанский район) автомобилист пробил два колеса.

На дороге к деревне Деулино (Рязанский район) автомобилист пробил два колеса. Он выложил видео, в котором показал состояние проезжей части и обратился к властям с просьбой провести ремонт.

Смотреть видеосюжет Состояние дороги Ласково - Деулино

«Обслуживающая организация приезжает с десятью пенсионерами, которые кидают лопатами асфальт в ямы и делают из ям бугры. Наверное, они не знают, что в 21 веке никто так дороги не ремонтирует», - высказался рязанец.

Также он обратил внимание на заросшие кустарником обочины, отсутствие разметки.

Автор видео напомнил, что Деулино является одной из главных красот Рязанской области и местом притяжения туристов:

«Сюда приезжает много туристов, а дорога в таком состоянии. Как по мне, так позор!», - отметил мужчина.