Новый масштабный поиск Елены Логуновой в Рязани пройдет 9 октября.

9 октября пройдет масштабный поиск бесследно исчезнувшей 26-летней рязанки Елены Логуновой, сообщает «ВидСбоку». Для этого в Рязань в очередной раз приедет частный детектив Екатерина Шумякина.

По словам мамы пропавшей девушки – Наталии Кошелевой – поиски продут в тех местах, которые «очертила частный детектив в ходе собственного расследования».

Сбор добровольцев для поиска Елены Логуновой запланирован на 11:00 возле заправки Shell (193-й км трассы М5 «Урал», окружная дорога).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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