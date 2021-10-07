В Рязани мобилизуют военных резервистов с контрактом на три года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани обсудили привлечение граждан, пребывающих в запасе, к созданию мобилизационного резерва. Для этого всем необходимо заключить контракт на три года с отделом военного комиссариата.

Главная задача мобильного резерва - возможность оперативного доукомплектования вооруженных сил России «мотивированными и подготовленными специалистами».

Находясь в резерве, можно совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. Во время таких мероприятий государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.

«Резервисты готовят на сборах и отдельных ежемесячных занятиях в военных частях, в которые они предназначаются. Кроме того, им положены ежемесячные денежные выплаты. Дополнительно к этому в период нахождения на занятиях и сборах резервистам выплачивается довольствие по их воинской должности», - отметил военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

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