Медики больницы «водников» в Касимове записали обращение к Андрею Караулову.

Медработники больницы «водников» в городе Касимове записали видеообращение к журналисту и блогеру Андрею Караулову. Они просят сохранить больницу как обособленное медицинское учреждение.

«22 сентября все наши сотрудники получили уведомление о закрытии нашей больницы, и нашем сокращении. Правда, без объяснения причин. 28 сентября представитель федерального агентства [ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства] сообщила, что больницу закрывают из-за уменьшения количества обслуживаемого контингента», - сказала одна из медработников.

Смотреть видеосюжет Обращение медиков в Касимове к Андрею Караулову

Ранее сообщалось, что имущественный комплекс филиала Приволжского окружного медицинского центра в Касимове (в народе «больница водников») после ликвидации передадут на баланс регионального минздрава (читать подробнее).

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