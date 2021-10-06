В регионе стартовала акция «Школа здоровья»

«Акция «Школа здоровья» стала традиционной и проводится в регионе к Международному дню пожилых людей не первый год», − пояснила председатель регионального Совета сторонников «Единой России» Татьяна Панфилова.

Одними из первых, кто присоединился к акции, были активисты Михайловского района.

«Волонтеры, родители воспитанников детского сада организовали сбор подарков для подопечных местного дома-интерната. Это пряжа, наборы для вышивки, краски, ленты и другие товары для творчества. Все это развивает мелкую моторику, что важно в любом возрасте», − считает региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Кроме этого, в рамках «Школы здоровья» в Клепиковском районе прошла акция «Чистый дом». Добровольцы навели порядок в домах пенсионеров, которые получают государственные социальные услуги.

Отметим, что в течение месяца сторонниками «Единой России» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив для представителей старшего поколения будут организованы лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и спортивные мероприятия.

Написано пресс-службой РОО "Единая Россия".