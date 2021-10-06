Минздрав: Очереди в поликлинику №4 появились из-за увеличения заболеваемости в Рязани

Чиновники министерства здравоохранения Рязанской области отреагировали на сообщения об очередях в поликлинику №4 города Рязани.

«Приносим извинения за сложившуюся ситуацию. Появлению очереди в регистратуру способствует увеличение заболеваемости как среди посетителей поликлиники, так и среди персонала больницы», - сообщили в минздраве.

По словам сотрудников ведомства, несмотря на это, весь персонал лечебного учреждения «старается каждому оказать помощь в полной мере».

В настоящее время в регистратуре поликлиники №4 работают три специалиста: два - в окнах, и один - на принятии звонков.

Фотографии с огромными очередями выложили пациенты поликлиники выложили в социальных сетях.

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