«Единая Россия» предложила кандидатуры на руководящие должности фракции партии в Госдуме

На должность руководителя фракции «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Васильева. Выступая на заседании Бюро Высшего совета и Генерального советов партии, он подчеркнул, что Владимир Васильев пользуется доверием однопартийцев и президента.

«Его опыт, дела, послужной список и все, что он делал, говорят сами за себя. Тем более, у него уже есть опыт руководства фракцией», – сказал Дмитрий Медведев.

Первыми заместителями Владимира Васильева во фракции «Единой России» предложено назначить Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова. Предполагается, что они будут курировать законотворческую работу и организационные вопросы. На должности руководителей внутрифракционных групп – заместителей руководителя фракции выдвинуты кандидатуры Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева.

«У нас еще есть позиции по содержательной работе партии. По этому направлению предлагаются также для избрания на должности заместителей руководителя фракции Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич», – добавил Дмитрий Медведев.

После победы на выборах главная задача «Единой России» – выстроить систему, которая позволит реализовывать значимые проекты как можно быстрее, подчеркнул он.

«Вместе мы сформировали очень подробный документ (народную программу – прим.), в котором обозначены наши стратегические приоритеты. Это меры по социальному развитию страны, обеспечению благополучия людей, развитию экономики, укреплению самого государства. В основу программы было положено апрельское Послание президента Федеральному Собранию. И эти тезисы были дополнены предложениями от огромного количества людей», – сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации народной программы «Единая Россия» намерена тесно взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти. Этим будут заниматься в том числе совместные с правительством рабочие группы, действующие на постоянной основе. Одновременно для координации исполнения народной программы ближайшие пять лет будет работать программная комиссия партии.

Кроме того, по поручению президента в «Единой России» созданы пять профильных комиссий, которые возглавили лидеры списка партии на выборах в Госдуму. Их главная задача – реализация соответствующих разделов народной программы. Эта работа будет полностью синхронизирована с работой фракции «Единой России» в Госдуме, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее Владимир Путин сообщил, что каждый из пяти лидеров предвыборного списка «Единой России» возглавит специально созданную профильную партийную комиссию. Президент выразил уверенность, что они помогут выстроить работу так, чтобы все наказы избирателей и народная программа были полностью выполнены.

По итогам выборов, которые прошли 17–19 сентября, «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от партии: 126 человек — по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.

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