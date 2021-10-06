На рязанской трассе «Лада» на скорости сбила 15-летнего мотоциклиста.

Вечером 5 октября в Шиловском районе произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 45-летний житель поселка Шилово за рулем автомобиля «Лада» не пропустил мотоцикл и сбил его. За рулем мототранспорта находился 15-летний подросток.

В результате дорожного происшествия подростка с травмами госпитализировали. Помощь понадобилась и его 19-летнему пассажиру.

В настоящее время по факту дорожного происшествия идет проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Молодого человека с травмами госпитализировали.

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