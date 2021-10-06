Москвич на «Патриоте» на скорости насмерть сбил 27-летнего рязанца.
В полночь 5 октября в Михайловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, на 205-м километре автодороги Р-22 «Каспий» (развязка города Михайлова) 59-летний москвич за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» сбил насмерть 27-летнего мужчину, жителя деревни Арсеньево.
По факту дорожного происшествия полиция проводит проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.
Отметим, что по состоянию на 2010 год, в деревне Арсеньево проживали 53 человека.
Смертельное ДТП произошло в Михайловском районе.
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