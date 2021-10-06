Мэрия Рязани объявила о продаже нежилого помещения на улице Бирюзова

Администрация Рязани объявила о продаже имущества, которое находится в собственности муниципального образования – городской округ Рязань. Это сделано в соответствии с законодательством.

Продает мэрия Рязани нежилое помещение площадью 179,2 кв. метров на первом этаже дома по адресу: улица Бирюзова, 25б, Н1. Так решила Рязанская городская Дума.

Как следует из документа, способ приватизации – выкуп ООО «Канищево» в порядке реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества.

Цена продажи – 2 250 052 рублей.

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