Александр Бастрыкин поручил активизировать расследование по делу Елены Логуновой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил активизировать расследование уголовного дела о пропаже 26-летней рязанки Елены Логуновой.

5 октября в эфире ряда федеральных телеканалов вышли передачи, в которых вновь обсуждалась история безвестного исчезновения в Рязани матери двоих детей Елены Логуновой.

«Гости и эксперты обсуждали возможную причастность супруга пропавшей молодой женщины к совершению в отношении нее преступления. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Вместе с тем, председатель СК России поручил следователям главного следственного управления СК России, куда в сентябре 2021 году уголовное дело передали для организации дальнейшего расследования, активизировать работу по расследованию и раскрытию данного преступления», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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