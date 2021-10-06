Умерла директор рязанского медцентра «Медэкспресс» Оксана Шипова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончалась директор медицинского центра «Медэкспресс» Шипова Оксана Ивановна. Коллектив Рязанской торгово-промышленной палаты глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Оксаны Ивановны.

«Мы знали ее как светлого, умного и позитивного человека, всегда готового прийти на помощь. Оксана никогда не оставалась равнодушной к чужой беде. Она всегда излучала свет, тепло и жизнерадостность. Нам будет ее очень не хватать!» - говорится в некрологе.

Кроме того, члены торгово-промышленной палаты выразили соболезнования ее маме, дочери, коллективу медицинского центра, родным и близким, а также всем, кто знал этого светлого человека.

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