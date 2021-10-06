Полицейский из Рязани Иван Бахилов покинул пост министра МВД Адыгеи. Фото: пресс-служба МВД республики Адыгея.

Полковника из Рязани, министра МВД Адыгеи Ивана Бахилова отправили в отставку, сообщает «Новая газета». Якобы 5 октября Бахилов уже написал рапорт об увольнении по собственному желанию.

Есть несколько версий, почему Бахилов спешно покинул должность – неблагонадежность, подозрение во взятке, «финансовая история», личные обстоятельства. При желании все их можно объединить в одну.

Несмотря на то, что на официальном сайте МВД Адыгеи министром по-прежнему значится Бахилов, исполняет обязанности руководителя полковник из местного аула.

ДОСЬЕ «КП»

Бахилов Иван Аркадьевич родился 22 августа 1970 года в Рязанской области.

Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году, в должности помощника участкового инспектора милиции ОВД Касимовского района.

На протяжении следующих нескольких лет занимался кадровой работой в различных подразделениях ОВД Рязанской области.

С 2001 по 2011 годы руководил районными отделами внутренних дел Рязанской области, в том числе - управлением МВД России по городу Рязани.

18 марта 2021 года Указом президента Российской Федерации полковник полиции Иван Аркадьевич Бахилов назначен министром внутренних дел по Республике Адыгея.

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В социальных сетях бурно обсуждают приезд в республику Ивана Бахилова. Многие считают, что через годик-другой рязанец станет генералом и вернется на родину (подробнее).

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