Отопительный сезон идет, а тепла в некоторых рязанских квартирах по-прежнему нет

Отопительный сезон в Рязани стартовал еще в конце сентября, но до сих пор многие горожане страдают от холода в квартирах. Наши коллеги из портала PROГород опубликовали инструкцию к действию для замерзающих рязанцев, которая поможет решить проблему.

Шаг первый. Необходимо свериться с графиком подачи тепла. Найти его можно по этой ссылке. Также можно позвонить непосредственно в РМПТС (по телефонам (4912) 38-90-80 или 8-930-880-55-24) и уточнить о начале отопительного сезона в вашем конкретном доме.

Шаг второй. Если тепловики подтвердят, что тепло уходит на объект, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Шаг третий. Если управляющая компания не дает вразумительный ответ на вашу претензию, нужно обратиться в Госжилинспекцию по телефону (4912) 21-78-40. Также можно подать письменную жалобу в данную инстанцию по адресу 390006, Рязань, ул. Либкнехта.