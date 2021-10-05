Приоритетная задача партии в VIII созыве Госдумы – комплексное развитие сферы образования

Необходимо улучшать условия труда педагогов, сокращать бюрократическую нагрузку и совершенствовать систему оплаты их труда, обеспечивая достойный и справедливый ее уровень, отметила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы от «Единой России» Алена Аршинова.

Она напомнила, что основные аспекты перезагрузки системы образования включены в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах в сентябре.

«Нам предстоит уже совсем скоро рассматривать в новой Государственной Думе проект федерального бюджета на следующие три года, в рамках которого мы будем отстаивать эти приоритеты», — сказала Алена Аршинова.

В их числе – реализация пятилетней программы капремонта школ, которая будет запущена со следующего года. «Единая Россия» внесла в нее системные предложения и составила реестр школ, которые вошли в программу. В результате около 20-25 млрд рублей будет направляться ежегодно на ремонт в России порядка семи тысяч школ.

«Этот объем финансирования мы будем увеличивать. При этом задача будет решаться комплексно, в том числе с оснащением школ необходимым и современным оборудованием и мебелью, обновлением в целом среды обучения. А школьники, их родители (законные представители) и учителя примут участие в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений», – рассказала Алена Аршинова.

Наряду с ремонтом существующих зданий учебных заведений продолжается масштабное строительство новых школ, они оснащаются современным оборудованием.

По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Новая школа» Елены Митиной, в Рязанской области в настоящее время 9,7% школьных зданий имеют срок эксплуатации более 100 лет, 39,6% – свыше 50 лет, 37,1% – не менее 30 лет. Кроме того, все они не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам.

«Министерством образования и молодежной политики Рязанской области сформирован и направлен в адрес Министерства просвещения России перечень школ, расположенных как в сельской, так и в городской местности, требующих проведение капитального ремонта в первостепенном порядке», – рассказала Елена Митина.

В список включено, по данным на начало сентября, более 70 образовательных учреждений региона.

«В этом году в Рязанской области будут сданы две школы – в городе Сасово на 500 мест и в селе Просечье Александро-Невского района на 132 места. Кроме этого, ведется строительство школы в рязанском микрорайоне Кальное на 1100 мест. Его планируется завершить 2022 году, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Николай Любимов.

Он добавил, что в Рязанской области продолжат заниматься обновлением, ремонтом школ в рамках национального проекта, других отраслевых программ.

«Будем строить новые школы, что позволит полностью решить проблему вторых смен, обеспечить развитие перспективных территорий», – подчеркнул Николай Любимов.