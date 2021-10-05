Историю Елены Логуновой расскажут 5 октября дважды – сначала у Малахова, потом на Первом канале.

Историю о загадочном исчезновении рязанки Елены Логуновой покажут во вторник, 5 октября, сразу на двух каналах – в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым на канале «Россия» и в программе «На самом деле» на Первом канале.

Начало программы Андрея Малахова в 17:15, а сразу после ее завершения – в 18:40 – выпуск о рязанской девушке пройдет на Первом канале.

У Андрея Малахова расскажут о симферопольской девушке, похожей на Елену Логунову, а также о том, как ее мама – Наталия – проходила полиграф. Его результаты уже известны.

На Первом канале муж пропавшей девушки тоже посидел на полиграфе и очень поволновался, когда его спрашивали про сысоевское кладбище (читать подробнее).

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