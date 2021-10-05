Александр Логунов расскажет о пропавшей жене Елене на Первом канале только 5 октября. Фото: Первый канал.

Мужа пропавшей Елены Логуновой - Александра, покажут на Первом канале в программе «На самом деле». Записывалась программа несколько дней назад, на Сибирь и Дальний Восток ее показали 4 октября, а сейчас дошла очередь до Центральной России.

Александр Логунов – муж пропавшей Елены Логуновой, вышел на связь с журналистами, выбрав для этого федеральный Первый канал, программу «На самом деле». Это программа, где участников подключают к полиграфу – детектору лжи.

Уже известно, отвечая на какие вопросы Александр волновался. Кроме того, мужчина сообщил, что его жена - Елена – устала от детей.

Начало в 18:40.

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