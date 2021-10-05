В Азербайджан из Рязани отправили 80 тысяч суточных цыплят Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республику Азербайджан из Рязанской области ушла партия суточных цыплят. Всего в Закавказье рязанские сельхозпроизводители поставили 80 тысяч голов от предприятия АО «Окское».

Но перед отправкой цыплят заставили немного понервничать. Все поголовье провакцинировали против болезни Марека, и к вывозу допустили только клинически здоровую птицу.

Специалисты рязанского Россельхознадзора ответственно проконтролировали отгрузку птенцов.

Болезнь Марека - это высококонтагиозное вирусное неопластическое заболевание кур. Птицы, зараженные вирусом, могут быть носителями и переносчиками болезни в течение всей жизни, а новорожденные цыплята защищены материнскими антителами только в течение нескольких недель.

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