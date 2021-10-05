В Рязанской области не намерены ужесточать ограничения из-за COVID-19

Любимов заметил, что в Рязанской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но они ниже среднероссийской.

Губернатор Николай Любимов высказался об ужесточении ограничений в Рязанской области из-за ситуации с распространением COVID-19. Свою позицию он озвучил 5 октября на заседании регионального правительства.

Любимов заметил, что в Рязанской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и что ситуация осложняется сезонными заболеваниями (прежде всего, ОРВИ).

- Тем не менее, эпидемиологическую ситуация специалисты Роспотребнадзора оценивают как стабильную и полностью контролируемую. Показатель заболеваемости в нашем регионе ниже, чем в среднем по России на 25,6%. Очень хочется надеяться, что ситуация не будет ухудшаться, - сказал Любимов.

Локдауна, судя по словам губернатора, в Рязанской области в ближайшее время вводиться не будет.

- Пока не стоит у нас вопрос об ужесточении ограничений, но действующие ограничения должны четко соблюдаться, - заявил глава региона.

Любимов напомнил о необходимости носить маски в общественных местах. Также он призвал рязанцев пользоваться санитайзерами, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Отдельный акцент губернатор сделал на вакцинации, поручив подчиненным усилить работу с населением.

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