В Рязанской области 5 октября выявили 138 новых случаев COVID-19

Во вторник, 5 октября, в Рязанской области выявлено 138 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 43 003 рязанцев. Регион переживает четвертую волну пандемии

Поправились за сутки 73 человека. Всего за пандемию инфекцию перенесли 39 256 жителя региона.

По данным федеральной статистики, жертвами COVID-19 стали десять человек. Всего в региональном летальном списке значится 1149 фамилий.

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В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших (подробности).