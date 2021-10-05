Рязанская область вошла в десятку лучших регионов по переработке ТКО. По данным на август, лидеры субъектов по доле направленных на обработку ТКО 2021 года:
— Московская область (100%);
— Орловская область (100%);
— Калужская область (99%);
— Республика Калмыкия (96,1178%);
— Костромская область (92,8%);
— Республика Адыгея (Адыгея) (88,34%);
— Ставропольский край (87,05%);
— Астраханская область (83,27%);
— Рязанская область (79,7729%);
— Саратовская область (79,4%).
Российский экологический оператор (ППК РЭО) регулярно собирает данные по захоронению, обработке и утилизации на ежемесячной основе. Национальной целью до 2030 года является снижение захоронения отходов в два раза и сортировка 100% ТКО.
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