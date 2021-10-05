5 октября в жертвы COVID-19 в Рязанской области включили еще 10 человек

Во вторник, 5 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще у 10 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесли имена 60-летней и 68-летней женщин, умерших в июне, а также шести женщин, скончавшихся в июле – 64 года, 67 лет, 68 лет, 75 лет, 76 лет, 84 года. Кроме того, в летальном списке значатся имена двух мужчин, также умерших в июле – 69 лет и 74 года.

Всего, по официальным данным, жертвами пандемии в регионе стали 1149 человек.