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Здоровье5 октября 2021 10:52

5 октября в жертвы COVID-19 в Рязанской области включили еще 10 человек

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших
Источник:kp.ru
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Во вторник, 5 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще у 10 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесли имена 60-летней и 68-летней женщин, умерших в июне, а также шести женщин, скончавшихся в июле – 64 года, 67 лет, 68 лет, 75 лет, 76 лет, 84 года. Кроме того, в летальном списке значатся имена двух мужчин, также умерших в июле – 69 лет и 74 года.

Всего, по официальным данным, жертвами пандемии в регионе стали 1149 человек.