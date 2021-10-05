Мэр Рязани рассказала, как хотела уходить из профессии, и кто ее остановил.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как однажды, будучи в подавленном состоянии, хотела уйти из профессии.

Глава администрации поздравила с Днем учителя Лидию Гребёнкину, доктора педагогических наук, профессора кафедры педагогики РГУ.

«У меня есть своя история, связанная с Лидией Константиновной... В 2003 году, выиграв городской и областной, но не победив во Всероссийском конкурсе «Учитель года», я находилась в довольно подавленном состоянии и собиралась уходить из профессии. Именно в этот момент я встретила Лидию Константиновну. Она посоветовала мне написать диссертацию, стала моим научным руководителем. У нее я научилась многому: читать тексты и делать грамотные выводы, сопоставлять, анализировать. Я научилась планировать время, не сдаваться, упорно идти к поставленной цели. В 2007 году я защитила диссертацию», - написала мэр Рязани Елена Сорокина.

Елена Сорокина с 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52 города Рязани на различных должностях - от учителя русского языка и литературы до заместителя директора по учебной работе. Потом уже пошла по чиновничьей стезе.

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