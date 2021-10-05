На суде по делу Сергея Карабасова в Рязани приступят к прению сторон

Уголовное дело Сергея Карабасова и затем суд тянутся лета 2019 года.

4 октября в Рязани состоялось очередное заседание суда по делу бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Он вместе с бывшим заместителем Игорем Ковалевым и директором ООО «Уютный двор62» Михаилом Пузановым обвиняется в растрате бюджетных средств.

Сторона защиты вновь ходатайствовала о возвращении уголовного дела прокурору, и результат был тот же – отрицательный.

«Представление доказательств сторонами закончено. На следующем судебном заседании запланированы судебные прения», - сообщает пресс-служба Советского районного суда Рязани.

Следующее заседание назначено на 22 октября. Тогда и состоятся прения, в ходе которых стороны защиты и обвинения выскажут свои соображения об обстоятельствах уголовного дела.

Судебный процесс по делу Карабасова-Ковалева-Пузанова продолжается с сентября 2020 года, а расследование велось с мая-июня 2019-го. Точка опоры уголовного преследования – это неустановленная в 2018 году в Лесопарке часть оборудования детского городка и подписанный акт приемки работ (подробнее).

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