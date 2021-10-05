В регистратуру поликлиники №4 в Рязани вновь выстроилась огромная очередь

Автор фото заметила, что пожилым людям тяжело стоять в таких очередях. Фото: RZN LIFE | instagram.com/plaksinanadezhda01

Рязанцы вновь сообщили об огромной очереди, которая выстроилась в регистратуру поликлиники №4. Фотография появилась утром 5 октября в группе RZN LIFE. При этом снимок был сделан днем ранее.

«Очень прошу отреагировать региональные власти. Пожилые люди не выдерживают стоять часами», - добавила автор фото.

В конце сентября пользователи соцсетей тоже активно обсуждали длинную очередь в 4-й поликлинике. Тогда, по словам автора записи в одном из городских сообществ, в регистратуре работало одно окно из четырех.

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