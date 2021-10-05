Рынок у Торгового городка в Рязани перенесли к автовокзалу

Рынок из Торгового городка перенесли к автовокзалу «Приокский». Сейчас он расположен вдоль забора автовокзала. Причина – строительные работы.

Отмечается, что работы в комплексе организовали так, чтобы проход для пешеходов к магазинам сохранился.

Ранее сообщалось, что недвижимое имущество на территории Торгового городка в Рязани станет собственностью Рязанской области. Его передачу из муниципальной собственности на заседании 30 сентября одобрили депутаты Рязанской городской Думы (читать подробнее).

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