Скончался участник войны, ветеран рязанской прокуратуры Борис Маслов. Фото: Прокуратура Рязанской области.

3 октября на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Борис Александрович Маслов.

Борис Александрович Маслов родился 20 декабря 1922 года в Рязани в рабочей семье.

В 1941 году окончил среднюю школу №16.

Во время войны был минером-подрывником. Специальные знания он получил во 2-й Московской спецшколе партизанского движения. После этого воевал в тылу врага на территории Ленинградской области в составе 2-й Ленинградской партизанской бригады.

Был тяжело ранен, но остался в расположении бригады. После прорыва блокады в 1944 году Маслова эвакуировали в госпиталь.

С 1952 года после окончания Саратовской юридической школы стал работать в органах прокуратуры Рязанской области. Одновременно заочно учился в Саратовском юридическом институте, который успешно закончил в 1956 году.

В прокуратуре Рязанской области проработал более двенадцати лет, последние шесть лет помощником прокурора Октябрьского района Рязани.

В 1964 году уволился в связи с переходом на другую работу.

«Руководство и коллектив прокуратуры Рязанской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Александровича», - говорится в некрологе прокуратуры Рязанской области.

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