Без холодной воды в Рязани 5 октября останутся два десятка домов

Почти два десятка домов на пяти улицах Рязани 5 октября останутся без холодной воды. Среди них школа №17. Отключение продлится с 9:30 до 18:00, сообщает «Водоканал».

Уточняется, что муниципальное предприятие проведет аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

Итак, в указанное время холодное водоснабжение прекратят по следующим адресам:

- ул. 3-й Мопровский переулок, д. 8, д. 10, д. 12;

- ул. Весенняя, д. 3/15, д. 5, д. 7, д. 7 корп. 1, д. 9, д. 9 корп. 1, д. 11;

- ул. Высоковольтная, д. 34/13;

- ул. Чкалова, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 7, д. 7 корп. 1, д. 9, д. 13, д. 9а (школа №17);

- ул. профессора Никулина, д. 6 корп. 1.