Скончался известный рязанский ученый, преподаватель РГУ Алексей Пунякин. Фото: РГУ.
3 октября 2021 года скончался заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта РГУ имени Есенина Алексей Константинович Пунякин. Грустную весть сообщили коллеги ученого.
Доцент, кандидат биологических наук Алексей Пунякин родился 11 ноября 1958 года в Спасск-Рязанском.
В 1987 году окончил факультет физической культуры и спорта РГПИ.
Входил в состав сборной СССР по легкой атлетике, участвовал и становился призером всесоюзных и международных соревнований по легкой атлетике.
С 1989 года начал работать старшим преподавателем на кафедре ТМФВ, гимнастики и легкой атлетики РГПИ. В 2003 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, а спустя шесть лет возглавил кафедру.
«Алексей Константинович был требовательным и справедливым преподавателем, с большим уважением относился к студентам и сотрудникам. Пользовался заслуженным авторитетом коллег, студентов и спортивной общественности Рязанской области», - говорится в некрологе.
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