Скончался известный рязанский ученый, преподаватель РГУ Алексей Пунякин. Фото: РГУ.

3 октября 2021 года скончался заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта РГУ имени Есенина Алексей Константинович Пунякин. Грустную весть сообщили коллеги ученого.

Доцент, кандидат биологических наук Алексей Пунякин родился 11 ноября 1958 года в Спасск-Рязанском.

В 1987 году окончил факультет физической культуры и спорта РГПИ.

Входил в состав сборной СССР по легкой атлетике, участвовал и становился призером всесоюзных и международных соревнований по легкой атлетике.

С 1989 года начал работать старшим преподавателем на кафедре ТМФВ, гимнастики и легкой атлетики РГПИ. В 2003 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, а спустя шесть лет возглавил кафедру.

«Алексей Константинович был требовательным и справедливым преподавателем, с большим уважением относился к студентам и сотрудникам. Пользовался заслуженным авторитетом коллег, студентов и спортивной общественности Рязанской области», - говорится в некрологе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!