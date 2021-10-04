Рязанцам объяснили происхождение мутного ручья, стекающего в Хупту

Загадочные выбросы в реку Хупта в Ряжске - это слив ливневой канализации, утверждают чиновники. Фото:кадр видео группы vk.com/ryazhenka.ryazhsk

Загадочные выбросы в реку Хупта в Ряжске - это слив ливневой канализации. Так утверждает администрация Ряжского района, представители которой провели осмотр «ручья с мутной водой». Внимание на стекающую в реку мутную жидкость ранее обратили местные жители.

«Установлено, что это дождевые и грунтовые воды. Они протекают по ливневке, идущей от Ряжской печатной фабрики (данная ливневая канализация была организована еще при строительстве фабрики)», - объясняют чиновники.

Местные власти также заверили, что насосная станция Водоканала неподалеку перекачивает канализационные стоки на очистные сооружения. Утечек на станции нет, а все оборудование исправно.

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