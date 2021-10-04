Бабушка Елены Логуновой рассказала, что муж пропавшей девушки избивал ее. Фото: телеканал"Россия"

Ольга Иванова – бабушка пропавшей Елены Логуновой, рассказала в «Прямом эфире» у Андрея Малахова, как муж избивал Елену.

«Здесь [поселок Белоомут Луховицкий район Московской области] они были вдвоем, она ему чем-то не угодила, и он ее бил - по лицу, и по хрипочке, рассказывает бабушка. - Она стала жаловаться мне в последнее время. Замотали ее - и Ирочка, и бабушка (видимо, родственники мужа – Александра Логунова – Ред.). Они ее за человека не считали».

Бабушка Оля вспомнила, как Лена однажды пошла в больницу на прием, у ребенка сердцебиение было плохое, и «ее сразу стали кесарить». Родилась Анечка, а когда выписали, «Ирочка и говорит: А от кого Анечка, она и не похожа даже ни на кого».

«Ночью ему [Александру] звоню, спрашиваю, ты чего делаешь? Сплю, говорит. А тебе ли сейчас спать?» - говорит родственница Елены Логуновой.

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