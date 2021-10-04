Опергруппа скрыла часть данных о географии коронавируса в Рязанской области

В регионе за пределами Рязани наибольший суточный прирост заболевших COVID-19 произошел в Клепиковском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативная группа при правительстве Рязанской области скрыла часть данных о географии коронавируса. Ранее представители власти называли конкретные населенные пункты в каждом районе, где зарегистрированы новые случаи COVID-19. С 25 сентября в статистике можно найти только сами районы, районные центры и город Новомичуринск.

Если верить данным от 4 октября, за сутки в Рязани 86 тестов на COVID-19 оказались положительными. Наибольший прирост заболевших в области показали Клепиковский район (девять новых случаев), Рыбное и Шацкий район (по шесть).

Полный список приводим ниже. Также он доступен по ссылке. Значения указаны с начала пандемии вместе с выздоровевшими.

Официальное число заболевших с начала пандемии в районах и населенных пунктах Рязанской области:

Рязань - 21982 (+86); Рязанский район – 1571 (+3); Скопин – 1413; Касимов – 1240 (+3); Касимовский район – 938 (+1); Ряжск – 915; Клепиковский район – 920 (+9); Сасово – 809; Рыбное – 800 (+6); Скопинский район – 752; Новомичуринск – 728; Шиловский район – 608 (+1); Михайловский район – 584; Рыбновский район – 554 (+4); Шилово – 538 (+2); Спасский район – 520 (+2); Михайлов – 511; Шацкий район – 441 (+6); Кораблино – 371; Старожиловский район – 360; Шацк – 353; Сасовский район – 326 (+3); Спас-Клепики – 301 (+2); Захаровский район – 297 (+1); Сараевский райое – 295; Сапожке – 294 (+1); Александро-Невский район – 288; Милославский район – 285; Сараи – 281; Александро-Невский – 260; Спасск-Рязанский – 259 (+4); Старожилово – 252; Милославское – 235; Ухолово – 233; Пронский район – 216 (+1); Кораблинский район – 215; Пронск – 209; Чучково – 205; Чучковский район – 188; Ряжский район – 183; Захарово – 174; Кадом – 158; Ухоловский район – 134; Сапожковский район – 120 (+1); Путятино – 110; Путятинский район – 103; Пителинский район – 79 (+1), Ермишь – 74; Ермишинский район – 73, Пителино – 59; Кадомский район – 51.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!