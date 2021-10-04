Глава Росприроднадзора Светлана Радионова: Проверка в Рязани идет очень тяжело

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова вновь высказалась о проверке, проводимой ведомством в Рязани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова вновь высказалась о проверке, проводимой ведомством в Рязани. В интервью РИА Новости Радионова сравнила ее с игрой в догонялки.

«Проверка идет, но идет очень тяжело. Я думаю, что до конца октября мы ее закончим. Там работают передвижные лаборатории», - сказала глава Росприроднадзора.

По мнению Радионовой, ответственных за загрязнение (видимо, сверхнормативное) руководителей следует лишить годовых бонусов и дисквалифицировать. Показательно, что ничего определенного – имен, наименований организаций – высказывания чиновницы не содержали.

«Мы фактически играем в догонялки и ловим кого-то за хвост. Я просто не понимаю, как можно делать то, что делается. На мой взгляд, руководители должны быть персонально наказаны сразу, а не через годы судебных тяжб компания заплатит штраф или ущерб», - цитирует Радионову издание.

Ранее Радионова грозила заводу «Техно» в Рязани приостановкой деятельности через суд из-за выявленных нарушений. До сих пор не оглашены результаты проверок завода «Русская кожа» и РНПК. Также Радионова анонсировала проверки ООО «Сафьян» и ООО «Газпромнефть - Рязанский завод битумных материалов».