В Рязанской области 4 октября выявили 140 новых случаев COVID-19

В понедельник, 4 октября, в Рязанской области выявлено 140 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 42 865 рязанцев. Напомним, что абсолютный максимум суточной заболеваемости в Рязанской области составляет 143 человека – он был зафиксирован 15 июля 2021 года во время третьей волны. В настоящее время можно говорить о четвертой волне коронавируса.

Поправились за сутки 127 человек. Всего за пандемию инфекцию перенесли 39 183 жителя региона.

По данным федеральной статистики, жертвами COVID-19 стали девять человек. Всего в региональном летальном списке значится 1139 фамилий.

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