В центре Рязани накормили горячим супом малоимущих жителей города. Фото: стоп-кадр видео ПроГород.

Днем 2 октября около железнодорожного вокзала «Рязань-2» накормили малоимущих граждан, сообщает портал ProГород. Благодаря социальному проекту «Накорми ближнего», любой рязанец мог отведать блюда выездной кухни.

Организатор мероприятия - благотворительный фонд «Территория добра города Рязань».

«Каждую субботу на протяжении четырех лет мы проводи в городе подобные акции. Наша цель – поддержать малоимущих рязанцев», - отметил волонтер Кирилл Штин.

Поесть горячей пищи пришли десятки человек. Пришли не только бездомные люди, но и обычные рязанские пенсионеры, которые в прямом смысле слова являются малоимущими.

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