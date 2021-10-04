Жители города Сасово стали с опаской ходить по улицам из-за бездомных собак

Сасовцы массово жалуются на нашествие бездомных собак. Фото: видео группы vk.com/idsasovo

Жители города Сасово в Рязанской области массово жалуются на нашествие бездомных собак. Видя стаи барбосов, нередко проявляющих агрессию, люди стали опасаться за себя и своих детей.

С новым проявлением агрессии животных сасовцы столкнулись 3 октября:

«Сколько можно это терпеть? У меня сегодня вечером загрызли кошку, как раз одна из этих стай. А завтра нападут на людей», - написала горожанка.

Пользователи соцсетей в большинстве своем поддержали землячку и тоже поделились своей тревогой по поводу опасного соседства.

«Дети ходят одни со школы, не кому будет даже помочь. Администрация примите меры!», - обратилась к чиновникам Ирина Заволокина.

«Опасно стало ходить по городу. Не дай бог оказаться на пути этой стаи», - отмечает Татьяна Рузлева.

«Очень страшно с ребенком оказаться около такой стаи. Не отобьешься, если они нападут», - высказалась Ирина Маматказина.

Кроме того, в группе «Типичное Сасово» появилось видео, где запечатлено как возле одного из магазинов в городе собралась свора минимум из десятка особей.

Смотреть видеосюжет Бездомные собаки в городе Сасово

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