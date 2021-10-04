Под Рязанью сбили насмерть 53-летнюю женщину

До пешеходного перехода было недалеко, но женщина до него не дошла. Фото: 62.мвд.рф

Под Рязанью в селе Болошнево сбили насмерть 53-летнюю женщину. Трагедия произошла 1 октября примерно в 19:10, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«25-летний житель села Наумово, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на пешехода - 53-летнюю жительницу села Болошнево», - рассказали в полиции.

Уточняется, что женщина шла не по пешеходному переходу, хотя, судя по фото, «зебра» была неподалеку. От полученных травм она скончалась на месте ДТП. Также стоит отметить, что освещение на участке дороги, по-видимому, отсутствует напрочь.

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