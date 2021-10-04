2-4 октября список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили 27 человек

2-4 октября Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще у 27 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

2 октября летальный список пополнили пять женщин – 56 лет (скончалась в июне), 71 год и 74 года (скончались в июле), 78 лет и 81 год (скончались в августе). А также пятеро мужчин – 63 года, 64 года, 73 года, 84 года, 89 лет (скончались в июле).

3 октября список пополнили пять женщин – 83 года (скончалась в июле), 53 года, 63 года, 72 года, 76 лет (скончались в августе). А также четверо мужчин – 69 лет, 70 лет, 71 год, 86 лет (скончались в июле)

4 октября список пополнили три женщины – 46 лет, 48 лет, 75 лет (скончались в июле). А также пятеро мужчин – 54 года, 55 лет, 65 лет, 71 год, 73 года.

П официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1139 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В 67 рязанских школах введены карантины из-за COVID-19

Также пандемия повлияла на работу 15 детских садов (подробности).