Регистрация сделки для ипотечных заемщиков за один день

30 сентября в управлении Росреестра по Рязанской области состоялось очередное заседание Общественного совета, на котором подвели итоги деятельности ведомства за I полугодие 2021 года.

Членами Общественного совета результаты работы управления в I полугодии 2021 года признаны удовлетворительными.

Председатель Общественного совета, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев поблагодарил Управление Росреестра за организацию взаимодействия с кредитными организациями в рамках реализации проекта «Электронная ипотека за 1 день».

Сейчас каждая четвертая ипотечная сделка, проведенная Рязанским Сбербанком с использованием сервиса электронной регистрации регистрируется с рекордной скоростью – в течение одного рабочего дня. Что нашло благодарный отклик как со стороны клиентов, так и со стороны профессионалов рынка недвижимости.

- Существующая схема взаимодействия участников процесса позволила достигнуть высоких позиций в рейтинге регионов по скорости электронной регистрации сделок по Российской Федерации. За последний месяц Рязанская область по данным сервиса Сбербанка поднялась в рейтинге на 49 позиций и занимает 22 место, - отметил Олег Сычев.