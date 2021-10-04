Рязанцам предложили выбрать лучшего губернатора за последние 30 лет

Рязанцам предложили выбраться лучшего губернатора за последние 30 лет.
Жителям Рязанской области предложили выбрать лучшего губернатора за последние 30 лет – с 1991 года по нынешнее время. Вполне логично, что после оценки деятельности мэров провести подобное голосование и по главам Рязанского региона.
Допускаем, что этот опрос сложнее, поскольку, во-первых, здесь меньше ярких и запоминающихся личностей, а во-вторых, в отличие от мэров, губернаторы осуществляют не только хозяйственное, но и политическое и экономическое руководство регионом, а это оценивать сложнее.
Кто лучший из губернаторов Рязанской области:
- Лев Полиевктович Башмаков (1991 - 1994);
- Геннадий Константинович Меркулов (1994 - 1996);
- Игорь Александрович Ивлев (1996);
- Вячеслав Николаевич Любимов (1996 - 2004)
- Георгий Иванович Шпак (2004 - 2008);
- Олег Иванович Ковалев (2008 - 2017)
- Николай Викторович Любимов (2017 - настоящее время).
Можно предположить, что голоса, в основном, распределятся между четверкой последних губернаторов. Голосование продлится до вечера пятницы. Оставить свой голос можно перейдя на эту страницу.
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