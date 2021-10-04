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Происшествия4 октября 2021 9:39

Из-за ДТП на Первомайском проспекте в Рязани поток замедлился

На перекрестке с Вокзальной и Типанова часть дороги перегородили две легковушки
Источник:kp.ru
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В результате ДТП на Первомайском проспекте никто не пострадал. Фото: vk.com/voditelrzn62

В результате ДТП на Первомайском проспекте никто не пострадал. Фото: vk.com/voditelrzn62

Утром 4 октября на Первомайском проспекте в Рязани случилось ДТП. По состоянию на 9:15 часть дороги на перекрестке с улицами Вокзальной и Типанова была перегорожена двумя легковыми автомобилями.

Из-за инцидента поток замедлился. Прежде всего, затруднено было движение по Первомайскому проспекту в сторону площади Победы.

В ГИБДД отметили, что пострадавших в результате ДТП нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.