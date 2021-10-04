В 12 районах Рязанской области 4 октября отключат электричество Фото: Виктор Гусейнов

4 октября в двенадцати (12) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Спасский район:

- село Казарь, деревня Семкино, деревня Сумбулово — с 08:00 до 13:00.

Сапожковский район:

- поселок Сапожок, деревня Избное, деревня Березники, деревня Александро-Прасковинка, село Никольское, деревня Обрезки, деревня Федоровка— с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Альютово — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Кутловы Борки — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Алексеевка, деревня Павловка, деревня Чемодановка, деревня Каменка, село Никитино, деревня Лоша, деревня Асаново, деревня Быково, село Ухорь, деревня Ухорьские Выселки, деревня Красная Поляна, деревня Светозаровка, деревня Алешня, поселок Волкова, деревня Исаевка, деревня Зимарово, деревня Михино, село Незнаново, деревня Асники, деревня Лужки, деревня Добрятино — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Безлычное — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Малиновка, село Березово — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок Рязанские Сады — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Абрахово, деревня Барское, деревня Батыково, деревня Горки, деревня Дрошино, деревня Иваново, деревня Князево, деревня Корякино, деревня Левино-2, деревня Лункино, поселок Ненашкино, деревня Подсвятье, деревня Траново, деревня Тюрвищи, село Ушмор, деревня Фролово, деревня Ханино — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- деревня Соловачево — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Наумовка, село Новое Киркино — с 10:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Поляны — с 10:00 до 13:00;

- поселок Варские, село Заборье — с 10:00 до 17:00;

- село Дубровичи, село Шумашь — с 13:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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