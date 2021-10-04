Загадочные выбросы в реку Хупту заметили жители города Ряжска

Кружком обозначено примерное место выбросов в реку Хупту. Неподалеку КНС и поликлиника. Источник изображения: "Яндекс. Карты"

Жители города Ряжска активно обсуждают происхождение выбросов в реку Хупту, которые зафиксировал на видео местный житель. Мутная жидкость течет по некому желобу неподалеку от канализационной насосной станции на улице Горького, на противоположном берегу - дачный поселок.

Смотреть видеосюжет Что сливают в нашу Хупту?

Обращение к властям с просьбой прокомментировать ситуацию появилось в группе «Народный контроль». Ранее местные жители предположили, что загрязнителем может являться та самая насосная станция. Некоторые отмечают, что слив происходит уже долгое время.

В свою очередь автор видео заметил, что вода пахнет неприятно, но характерного именно для канализации запаха у мутного «ручья» нет.