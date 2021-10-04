Два рязанских поисковых отряда опубликовали статистику за сентябрь

Два поисково-спасательных отрядов опубликовали статистику по поискам в лесах региона за сентябрь. Речь идет о поисково-спасательном отряде «Мещера» и медицинско-спасательном отряде РязГМУ «Salus» имени Васильева.

За месяц к волонтерам поступили 107 заявок на поиски 154 человек. Их в том числе отработали 79 экипажей за 46 выездов.

Далее:

- 151 человек найден, из них 149 живых, из них - 44 человека нашли добровольцы указанных выше поисковых отрядов;

- двух человек нашли погибши. Из них одного - при участии отрядов;

- поиск трех человек продолжается.

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