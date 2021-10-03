Число больных COVID-19 в рязанских госпиталях увеличилось до 572

В Рязанской области вновь увеличилось число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. Вечером 3 октября в «красных зонах» больниц остаются 572 человека, сообщает оперативная группа.

117 пациентов, а это почти каждый пятый, находятся в тяжелом состоянии. 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В остальных случаях врачи оценивают состояние больных COVID-19 как удовлетворительное (41 человек) или средней степени тяжести (414) человек.

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