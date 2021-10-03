Рязанская статистика коронавируса вновь показала высокую заболеваемость

Еще 137 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Рязанской области за минувшие сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще 137 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Рязанской области за минувшие сутки. Такие данные появились 3 октября. Если верить официальной статистике, всего в регионе теперь известно о 42725 случаях заражения COVID-19.

Портал официальной информации о коронавирусе сообщает еще о восьми летальных исходах, ведущей причиной которых признан COVID-19. В предыдущие дни информация федерального и регионального оперативных штабов различалась. Так, 30 сентября в федеральной статистике значилось трое умерших, а 1 октября – двое, тогда как на региональном уровне «КП-Рязань» о восьми и девяти смертях соответственно.

Так или иначе, пока власти совокупно признали жертвами пандемии 1130 человек. Это значительно меньше, чем всего умерших с COVID-19 (подробнее).

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