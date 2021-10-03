Рязанские молодогвардейцы выступили на концерте в честь Дня пожилого человека

Фото: МГЕР

1 октября в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» совместно с Советом ветераном выступили с торжественной речью и музыкальным номером на концерте в честь Дня пожилого человека.

Со стороны молодогвардейцев были сказаны слова благодарности за мудрые советы, поддержку, активность и неравнодушие, пожелали всегда оставаться энергичными, бодрыми и сильными духом.

Фото: МГЕР

«День пожилого человека — это праздник, который очень важен нам - молодежи. Пожилые люди, в особенности ветераны, всегда нуждаются во внимании и заботе и кто как не мы должны понимать и помогать им в трудной ситуации. Мы чтим традиции, которые нам передают через, уважаем возраст, перенимаем опыт и мудрость старших поколений», - поделилась активистка РРО ВОО МГЕР Мытарева Татьяна.

Поздравить пожилых рязанцев также пришли депутаты городской и областной Дум, представители городского совета ветеранов. Были переданы поздравления от имени губернатора региона Николая Любимова, и вручены ведомственные почетные грамоты за добросовестный многолетний труд, активную жизненную позицию и чуткое отношение к людям.

«Люди старшего поколения – это источник мудрости, хранители уникальных знаний и жизненного опыта. Светлый осенний праздник - лишь малая доля благодарности, что заслужили Вы самоотверженным трудом и бесценным жизненным опытом. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, домашнего уюта, хорошего настроения, чуткости родных и близких», – отметил руководитель Рязанского регионального отделения МГЕР Вячеслав Поскрёбышев.