Угрожавший стрельбой в школе Новомичуринска ученик обиделся на оценку

Директор школы в Новомичуринске рассказала, что с помощью записок с угрозами ученик хотел запугать учителей. Фото: МОУ "Новомичуринская СОШ №1"

Ученик, угрожавший устроить стрельбу в школе №1 города Новомичуринска (Рязанская область), обиделся на плохую оценку. Об этом издательство «Пресса» сообщает со ссылкой на директора образовательного учреждения Валентину Сизову.

«Этот мальчик обиделся на оценку за самостоятельную работу, которую они писали на уроке 1 октября. С помощью записок он решил попугать учителей. Вместе с другом, учеником другой школы, они расклеили их (записки – Ред.) на подъездах», - сказала Сизова.

Напомним, фотографии листовок с угрозами появились 2 октября в группе «Бабкин шум». Развешаны анонимные послания были на подъездах домов на проспекте Смирягина.

Правоохранительные органы тут же начали проверку и установили автора. С малолетним и его родителями силовики проведут профилактическую работу.