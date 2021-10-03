Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 октября 2021 9:24

На запись камеры в центре Рязани попал момент серьезного ДТП

Один из водителей поторопился с поворотом налево
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
2 октября в центре Рязани случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото: instagram.com/hobu4ek68

2 октября в центре Рязани случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото: instagram.com/hobu4ek68

Вечером 2 октября в центре Рязани случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото с места событий появилось в сообществе RZN LIFE.

«Автомобили получили сильные механические повреждения», - отмечается в посте.

Позже был опубликован фрагмент записи камеры видеонаблюдения, на который попал момент столкновения. Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской, где в 2021 году начал работать светофор. Как оказалось, один из водителей начал поворот налево - на Николодворянскую, не пропустив ехавшую прямо по улице Ленина машину.

Смотреть видеосюжет
В сети появился момент аварии на перекрёстке Ленина и Николодворянской. Официальная информация по ДТП уточняется. Видео: ins
В сети появился момент аварии на перекрёстке Ленина и Николодворянской. Официальная информация по ДТП уточняется. Видео: ins
Источник - vk.com/rzn_life_vk

Подробности уточняются.