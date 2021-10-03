На запись камеры в центре Рязани попал момент серьезного ДТП

2 октября в центре Рязани случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото: instagram.com/hobu4ek68

Вечером 2 октября в центре Рязани случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото с места событий появилось в сообществе RZN LIFE.

«Автомобили получили сильные механические повреждения», - отмечается в посте.

Позже был опубликован фрагмент записи камеры видеонаблюдения, на который попал момент столкновения. Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской, где в 2021 году начал работать светофор. Как оказалось, один из водителей начал поворот налево - на Николодворянскую, не пропустив ехавшую прямо по улице Ленина машину.

Смотреть видеосюжет В сети появился момент аварии на перекрёстке Ленина и Николодворянской. Официальная информация по ДТП уточняется. Видео: ins

Подробности уточняются.